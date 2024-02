Club Over 100: Padova si prepara ad ospitare il più grande raduno di centenari

Sono 1570 i centenari ad oggi censiti nei 563 Comuni del territorio veneto, di cui 98 nel capoluogo padovano. La sfida è radunare a Padova il maggior numero di over 100 e battere così il record detenuto dall’Australia che è riuscita in passato a riunirne 46. Luogo della sfida: il complesso Civitas Vitae “Angelo Ferro” di via Toblino 53 a Padova dove, il prossimo 4 maggio con inizio alle 10 prenderà il via una grande festa che diventa anche messaggio di vita e di speranza per le future generazioni. In occasione della festa verrà piantato un ulivo di cento anni, per testimoniare la forza e il significato della vita anche nella sua espressione più longeva e rivolta al futuro.

L’iniziativa, organizzata dal Club Over 100, è sostenuta dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione (Oic) e dalla Provincia di Padova ed è un tentativo di record ufficialmente riconosciuto dalla Guinness World Records. Il programma e le modalità di partecipazione sono stati presentati oggi dal Vicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, dal presidente dell’Oic Andrea Cavagnis e dal direttore generale dell’Oic Fabio Toso. Testimonial dell’evento, il signor Walter Visentin, 103 anni di forza, determinazione e di passione per la vita.

(Provincia di Padova)