Bini “Riqualificazione Terme Arta consolida crescita turismo FVG”

ARTA TERME (ITALPRESS) – “L’Amministrazione regionale ha sempre puntato con grande convinzione sulla riqualificazione e sul rilancio di questo prestigioso centro termale. Un ampliamento che avrà certamente riflessi importanti sul turismo di questa parte del nostro territorio e dell’intero Friuli Venezia Giulia che, è bene sottolinearlo, sta ottenendo risultati eccezionali. Solo per restare al comune di Arta Terme, basti pensare che nel 2023 quest’area di forte attrattività turistica ha registrato un’impennata di presenze, superando del 10,5% l’annata record del 2022, e un incoraggiante sold-out durante le recenti festività natalizie”. Lo ha dichiarato ad Arta Terme l’assessore alle Attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini nel corso dell’inaugurazione della nuova area piscina dello stabilimento termale, che ha visto la partecipazione anche dell’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante. Nel portare i saluti del governatore Fedriga, l’assessore Bini ha sottolineato il lavoro di squadra che è alla base dello sviluppo della struttura. “Abbiamo potuto centrare questi risultati grazie a una stretta partnership fra Regione, Comuni, stakeholder del territorio e privati”.

“Anche per questo – ha aggiunto – è in costante aumento il numero di imprese che decidono di investire in Friuli Venezia Giulia grazie agli incentivi, le opportunità e le competenze che abbiamo saputo mettere in campo. Un sistema che farà crescere ancora la nostra regione”. La nuova area presentata oggi, oltre che per gli abituali frequentatori delle terme, è pensata anche per le famiglie con bambini piccoli. E’ dotata infatti di diversi giochi, compresi un grande scivolo a spirale e una spiaggetta interna.

A quest’area si aggiungono i nuovi servizi garantiti dal centro: il reparto inalazioni, la cucina per il futuro punto ristorazione e una vasta area per una moderna palestra.

Nel corso della presentazione, particolarmente affollata, è stato ricordato che, grazie ai recenti interventi della Regione, di fatto è stato reso fruibile e funzionale il VI lotto dei lavori di “Completamento dello stabilimento termale” del valore complessivo di 7,3 milioni di euro. Un impegno concreto per lo sviluppo del turismo in montagna che, è stato ribadito dall’esponente della giunta Fedriga, proseguirà anche nel corso di questa legislatura.

