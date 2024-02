Moda 4.0: l’incontro tra stile e innovazione digitale

Prototipazione 3D, Intelligenza Artificiale e creatività artigianale intrecciano il presente del marketing, generando vantaggi economici

Immergiti in un mondo dove la creatività si fonde con la prototipazione 3D, i configuratori e più in generale con l’intelligenza artigianale. Un mix irresistibile di glamour e tecnologia si fonderanno il prossimo lunedì 26 febbraio, alle 18.30, presso Superauto spa (City Store Volkswagen Padova – Via Niccolò Tommaseo, 80 Padova), all’evento organizzato da Confartigianato Imprese Padova, con il contributo di Ebav.

Parcheggio disponibile in Via Luigi Piccinato.

Innovazione tecnologica come opportunità tangibile per la Moda

Ci guideranno in questo mondo tanto tecnologico, quanto affascinante Antonio Longhin e Fabio Cesarato, CEO & Founder di Airlapp. Insieme a loro cercheremo di rispondere alla domanda “Come far coesistere il mondo tradizionale del fare con le mani e il mondo digitale?”. L’innovazione tecnologica rappresenta un’opportunità concreta per le aziende del settore moda. Non solo per lo studio dei prodotti, ma anche come strumento di marketing e di comunicazione. Durante l’incontro sarà posto, anche, un particolare focus sui vantaggi economici derivanti dall’implementazione di questa tecnologia, con la presentazione di affascinanti case histories di successo.

In un mondo digitale in costante evoluzione, dove il concetto di metaverso ha catturato l’attenzione di tutti, l’evento si propone di avvicinare le aziende artigiane a tecnologie emergenti come l’IA e il Metaverso, attraverso lo strumento innovativo della prototipazione 3D.

Al termine dell’incontro, aperitivo di networking.

Come partecipare?

L’evento è gratuito. Iscriviti ora per garantirti un posto all’avanguardia dell’innovazione e dello stile

L’evento è realizzato nell’ambio del progetto EBAV “IA – Intelligenza artigiana e universi virtuali”

Per maggiori informazioni:

Confartigianato Imprese Padova, Matteo Negri – Cell. 340 6829514 [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)