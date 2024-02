Comune di Padova: GirovagArte, allo IOV un assegno di 8000 euro a sostegno della ricerca oncologica

Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, sono stati raccolti 8mila euro a favore dell’Istituto Oncologico Veneto.

Andrea Colasio, assessore alla cultura: “Sono molto contento che anche quest’anno il nostro contenitore culturale dell’estate padovana che da luglio a settembre si è spostato in tutti i quartieri della città abbia lanciato un progetto di solidarietà abbracciato con entusiasmo da tanti spettatori. L’obiettivo era sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie e di quelle tumorali in particolare, e sono convinto che questo messaggio per essere davvero efficace, vada portato tra la gente, nei luoghi in cui magari nessuno se lo aspetta, raggiungendo così anche chi ha un approccio superficiale o distratto a questi temi. Ci siamo riusciti, abbiamo raccolto anche un contributo concreto a favore dello IOV, e possiamo dire che anche sotto questo aspetto la cultura contribuisce alla qualità della vita”.

Gli organizzatori di GirovagArte: “Con grande soddisfazione accogliamo questo risultato, evidenziando il forte sostegno ricevuto da parte del pubblico. Oltre a contribuire alla raccolta di fondi a favore della ricerca oncologica, l’iniziativa mirava a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Riteniamo che eventi culturali come GirovagArte possano svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza su tali tematiche”.

Patrizia Benini, direttore generale IOV – IRCCS: “Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l’attenzione che hanno voluto rivolgere all’Istituto Oncologico Veneto, struttura che fa parte del tessuto urbano, sociale, assistenziale della Città di Padova, che con la Città interloquisce quotidianamente in uno scambio reciproco. Il titolo di questa manifestazione – “Girovagarte” – mi ricorda come essere medico, essere oncologo, essere ricercatore, siano esse stesse forme d’arte, tra le più nobili perché a servizio del prossimo, del malato, del futuro. Non posso dunque che esprimere il mio più vivo apprezzamento per questi 40 eventi tra spettacoli di teatro, musica, trekking urbani, cinema, incontro con gli autori, animazioni e laboratori per bambini, che hanno portato, tra giugno e settembre dello scorso anno, lo IOV, i suoi medici, ricercatori, pazienti, nel cuore e nello spirito. Il nostro slogan è “IOV & VOI” e Voi tutti, con il vostro essere solidali con noi, lo rendete molto più di uno slogan. Del vostro dono, ve lo garantisco, faremo un ottimo uso: tutti insieme, contro il cancro, si vince“.

La rassegna itinerante che dal 29 giugno al 3 settembre ha portato musica, teatro, cinema, incontri con l’autore nei quartieri della città. Più di 40 spettacoli di teatro, cinema e musica. Artisti del calibro di Paolo Hendel, I Solisti Veneti, lo scrittore Paolo Malaguti, le due star di TikTok Edoardo Zaggia e Alberto Sacco, Enzo Iacchetti, la scrittrice Vera Gheno e molti altri si sono alternati durante tutta l’estate. E lo dicono i numeri: quest’anno la kermesse ha avuto un enorme successo di pubblico: cinquemila spettatori complessivi.

Promossa dall’assessorato alla cultura assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che ha messo a disposizione un truck con annesso un grande palco. Sponsor dell’iniziativa Bisson Auto e Kantu. Confermate le media-partner, quali Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising, saranno una guida importante in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)