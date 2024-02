Le Lezioni di Storia tornano al Teatro Verdi di Padova con il ciclo Capitali culturali, dal 18 febbraio al 24 marzo 2024, la domenica alle ore 11.00.

Quattro appuntamenti dedicati a quattro città che nei secoli si sono fatte portatrici di istanze culturali contenenti elementi di novità che si sarebbero rivelati fondamentali per l’avvenire: Venezia, Padova, Parigi, San Pietroburgo, Berlino.

Il ciclo è promosso dal Comune di Padova, ideato dagli Editori Laterza, realizzato con il supporto del Teatro Stabile del Veneto e con la media partnership de “Il Mattino di Padova”.

Tutti gli incontri sono introdotti da giornalisti de “Il Mattino di Padova”.

Programma

Inizio conferenze: ore 11.00

18 febbraio

VENEZIA, PADOVA, L’ALBA DEI LIBRI

Alessandro Marzo Magno

Nel Cinquecento Venezia diventa l’indiscussa capitale dell’editoria: vi si pubblicano la metà delle edizioni europee e i tre quarti di quelle italiane. A Venezia vengono stampati il primo libro greco della storia (1486), la prima Bibbia in volgare italiano (1471), il primo Talmud (1520), il primo Corano in arabo (1538) e il primo libro pornografico (1527). Naturalmente non è un caso che a poche decine di miglia esistesse il principale mercato di quanto prodotto in laguna: l’Università di Padova, al tempo già ‘antica’ di oltre due secoli.

Lo storico condurrà il pubblico nel cuore di Venezia, dove nel Rinascimento inizia una rivoluzione che cambia la lettura, nasce il primo editore della storia e si inaugura l’industria editoriale moderna.

3 marzo

PARIGI E LA CULTURA MALEDETTA

Valerio Magrelli

Viaggio sorprendente negli ambienti culturali della capitale francese nella seconda metà dell’Ottocento, in cui emerge un nuovo modello di intellettuale.

17 marzo

SAN PIETROBURGO E LE AVANGUARDIE

Paolo Nori

La città di San Pietroburgo della Rivoluzione d’Ottobre: una fucina di novità, un fermento irripetibile che, nella commistione tra la nuova ideologia socialista e le avanguardie artistiche, irradierà presto l’Europa e il mondo.

24 marzo

BERLINO. STORIE DALLA GUERRA FREDDA

Valentine Lomellini

Ritratto di una città che nel Dopoguerra diventa la drammatica incarnazione della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, di un dramma umano, politico e culturale che va ben oltre quanto restituitoci dalla letteratura e dalla filmografia.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

