Zecchinato (Lega – LV): “Pd continua la sua crociata contro Autonomia”

07 febbraio 2024

(Arv) Venezia 7 feb. 2024 – “Le dichiarazioni e l’atteggiamento della Capogruppo Camani, oggi, in Prima commissione, non lasciano adito a dubbi. Il Pd aveva già boicottato il referendum sull’Autonomia, e le parole di oggi della Capogruppo sul mio Progetto di legge dedicato alla giornata sull’Autonomia confermano la volontà politica delle opposizioni. Le polemiche sul mancato accorpamento delle due proposte è solo un pretesto: anche oggi, le minoranze hanno sminuito il referendum e quanto fatto dalla Regione Veneto. Non sono interessati al percorso dell’Autonomia, altrimenti avrebbero sostenuto la proposta”. Le parole sono di Marco Zecchinato, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, primo firmatario del Pdl sulla giornata dedicata all’Autonomia. “I 2.300.000 veneti che hanno votato SI’ al referendum è bene sappiano: il Pd Veneto è contro la loro volontà”, aggiunge Zecchinato.

(Regione Veneto)