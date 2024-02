Terza Commissione – seduta 7 febbraio 2024

07 febbraio 2024

(Arv) Venezia 7 feb. 2024 – La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla Vicepresidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, ha illustrato il progetto di legge regionale n. 204 di iniziativa dei Consiglieri Bet, Andreoli, Bozza, Cecchetto, Centenaro, Cestari, Cestaro, Dolfin, Favero, Finco, Giacomin, Pan, Puppato, Rigo, Sandonà, Scatto, Sponda, Venturini, Vianello e Zecchinato “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”. L’articolato, è stato oggetto di approfondite riflessioni grazie alle proposte di modifica (emendamenti), nonché integrato e/o modificato anche in seguito a quanto recepito durante le audizioni. Il testo, passa ora in Prima Commissione consiliare permanente.

A seguire, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti in merito al parere alla Giunta regionale n. 346 “Approvazione del Programma Promozionale del Settore Primario per l’anno 2024”. E’ doveroso premettere, che il settore agroalimentare è fortemente caratterizzato dalla peculiarità dei prodotti enogastronomici e rappresenta un comparto importante per l’economia veneta. A tal proposito, il Programma Promozionale del Settore Primario rappresenta uno strumento con il quale viene favorito lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese agricole e agroalimentari venete ma rappresenta anche uno dei volani più importanti per la promozione turistica in Italia e sui mercati internazionali. Il Made in Italy è una eccellenza invidiata in tutto il mondo e ciò che viene prodotto in Veneto ne rappresenta una espressione. Prodotti di qualità che vanno protetti e risaltati. Il “Bilancio di Previsione 2024-2026”, ha previsto uno stanziamento pari a € 1.155.500. Tra le iniziative a favore del Settore Primario, la promozione in Italia e all’estero, la Comunicazione e informazione e la Promozione del turismo enogastronomico e delle produzioni locali.

(Regione Veneto)