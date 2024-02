Prima commissione – Via libera a modifiche della LR 9/02 in materia di sicurezza e al Pdl che istituisce la giornata dell’autonomia

07 febbraio 2024

(Arv) Venezia 7 feb. 2024 – Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), ha dato a maggioranza, senza voti contrari, il proprio via libera per l’Aula (relatore, il consigliere di Lega-LV Stefano Giacomin, correlatore, la consigliera di Europa Verde Cristina Guarda) al Progetto di legge n. 236, di iniziativa della Giunta e già illustrato nelle scorse settimane, di modifica della L. reg. n. 9/02 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza” che disciplina i contributi erogati dalla Regione a favore degli enti locali, in forma singola o associata, destinati a iniziative e progetti volti a elevare gli standard di sicurezza. In sintesi, allo stato attuale, la Giunta stanzia fondi destinati a un bando rivolto a unioni di comuni, associazioni di comuni e comuni convenzionati per almeno 5 anni, con popolazione complessiva di almeno 15mila abitanti, a comuni con popolazione di almeno 20mila abitanti, nonché alle unioni montane e alle province. La modifica mira ad ampliare la platea dei beneficiari, consentendo la partecipazione dei Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti. La Regione, inoltre, può intervenire a sostegno dei piccoli Comuni, evitando però al tempo stesso una eccessiva frammentazione che contrasterebbe con la volontà di incentivare l’esercizio di funzioni associate anche in ambiti non obbligatori per legge.

Approvato a maggioranza anche il Progetto di legge n. 239, già presentato nelle precedenti sedute della Commissione dal consigliere di Lega-LV Marco Zecchinato, istitutivo della Giornata dell’autonomia da celebrare il 22 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la ricorrenza dello svolgimento del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017; relatore, il consigliere Zecchinato, primo firmatario della proposta legislativa, correlatore, la capogruppo del Pd Vanessa Camani.

(Regione Veneto)