FSBA Accordo procedure ACIGS

Richieste di Cassa Integrazione Straordinaria per Riorganizzazione, Crisi aziendale e Contratto di Solidarietà.

Si tratta di una prestazione richiedibile dalle imprese, rientranti nel campo di applicazione FSBA ed in regola con la relativa contribuzione di finanziamento, che occupano più di 15 dipendenti (media semestrale) per le sole causali straordinarie di integrazione salariale ai sensi della normativa vigente (crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, contratto di solidarietà). Si informa che sul sito di EBAV nella sezione FSBA, è pubblicato l’accordo per l’attivazione della procedura ACIGS per richiedere la Cassa Integrazione Straordinaria per Riorganizzazione, Crisi aziendale e Contratto di Solidarietà, con i relativi moduli.

Per maggiori informazioni: https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/

(Confartigianato Imprese Padova)