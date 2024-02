Este: Carnevale 2024 a Este – RINVIATO AL 17 E 18 FEBBRAIO

Home Notizie Carnevale 2024 a Este – RINVIATO AL 17 E 18 FEBBRAIO

La Città di Este è pronta a riempirsi di festoni colorati e allegre mascherine, per il Carnevale 2024! In programma eventi per tutti i gusti, in centro storico, quartieri e frazioni!

Per previsioni meteo avverse, il Carnevale si svolgerà sabato 17 e domenica 18 febbraio, diversamente da quanto annunciato in precedenza.

Sabato 18 e domenica 18 febbraio

Piazza Maggiore e Piazza Trento

dalle 15 alle 19.30



Dj con musica e animazione – Truccabimbi – Gonfiabili – Teatro dei Burattini – Pista di Go Kart a pedali – Cosplayer – Trampolieri – Maghi – Mangiafuoco – Giocolieri, Musici e Sbandieratori – Spettacoli di Danza – Giochi di Legno – Giostra dei Cavalli – Frittelle e dolciumi

Domenica 18 febbraio: concorso “Le mascherine più belle”

Sabato 10 febbraio

Este Nuova – Meggiaro “Carnevale a Meggiaro”

Sala Guariento

dalle ore 15

Intrattenimento e animazione con truccabimbi e gonfiabile. Alle ore 17.30, Crazy Lab

Lunedì 12 febbraio

Schiavonia – “Carnevale a Schiavonia”

Sala ex Cinema

dalle ore 15.30

Spettacoli di Burattini

“Colombina e la polverina sbauchina”

“La fatina della gentilezza”

Martedì 13 febbraio

Patronato SS. Redentore #carnevalepatro

dalle ore 15

Musica, animazione, gonfiabili e premi

