AL VIA IL CANTIERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA: DIVENTERÀ PIÙ VERDE E PIÙ SOSTENIBILE

Sono iniziati mercoledì 7 febbraio i lavori di riqualificazione di Piazza Azzurri d’Italia che da semplice grande aree asfaltata si trasforma in una vera e propria Piazza polifunzionale con tanto verde e spazi per i pedoni, pur mantenendo lo stesso numero di posti auto e il mercato del martedì, che ritornerà verso fine estate nella sua tradizionale una volta terminati i lavori.

In conseguenza dei lavori, il parcheggio non sarà accessibile almeno fino al 31 agosto 2024. Segnaliamo pertanto agli atleti che frequentano il campo per allenamenti e gare, e a tutti gli interessati, che sarà necessario utilizzare i parcheggi delle zone vicine (parcheggio del Pam, via Temanza, via Moroni in fondo allo Stadio Colbachini, nuovo parcheggio davanti alla chiesa di San Carlo). Per tutto il periodo sarà aperto anche l’accesso pedonale da via Moroni.

Si tratta di un intervento che, assieme alla demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio Ex Coni (la demolizione inizierà a breve) e il grande parco intitolato a Franca Ongaro già realizzato nell’area ex Valli, darà al cuore del Quartiere Arcella una nuova identità, all’insegna della vivibilità, della sostenibilità e del verde.

I lavori in Piazza Azzurri d’Italia richiedono un investimento di 400 mila euro, provenienti dai fondi PNRR e sono inseriti all’interno del Pinqua “Hub Arcella 2030”.

Il progetto della nuova Piazza prevede di ridisegnare gli spazi, mantenendo ovviamente i parcheggi a servizio del quartiere e dello Stadio Colbachini, ma valorizzando e riqualificando gli elementi pedonali e gli spazi verdi o comunque non asfaltati. I numeri danno bene una idea del cambiamento. La Piazza ha una superficie complessiva di 6270 mq. Le aree verdi aumenteranno fino a 1926 mq (adesso sono di 1423 mq) le superfici drenanti saranno di 966 mq (ora appena 84 mq), gli alberi passeranno da 21 a 31, mentre i posti auto rimarranno sostanzialmente invariati 84, contro i precedenti 83. Diventano 5 invece di 4, i parcheggi per i disabili mentre vengono creati 6 posti per i motocicli che prima non c’erano. Cresce di molto il numero delle rastrelliere per le bici che da 3 passano ad 8. Rimangono naturalmente i posti per i bus a servizio dello Stadio e il numero dei banchi del mercato rionale, che continueranno ad essere 47. Si provvede quindi a un profondo restiling degli spazi, che non saranno più frutto di interventi spezzettati non coordinati tra loro come è stato fino ad oggi, ma frutto di un disegno unitario ed armonico che darà una forte identità alla Piazza, a partire dalla collinetta verde prospicente lo Stadio Colbachini sulla quale campeggeranno i cinque cerchi olimpici.

(Assindustria Padova)