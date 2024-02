Piemonte, 24 arresti per droga, sequestrati quasi 200 kg di stupefacenti

TORINO (ITALPRESS) – Centoventi militari della Guardia di Finanza di Torino e dello Scico di Roma, stanno dando esecuzione in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo all’arresto di 24 persone appartenenti a due associazioni specializzate nel traffico di droga. In particolare, il primo gruppo, si occupava principalmente del traffico di cocaina e aveva una vasta rete di clienti, ubicata non solo in Piemonte (nelle province di Torino, Asti e Cuneo) ma anche in Toscana (provincia di Lucca). A capo vi era un cinquantottenne albanese, da oltre 20 anni stabilitosi in provincia di Torino. Il secondo sodalizio, radicato in Alessandria, aveva come leader un 39enne albanese ed operava in Piemonte e occasionalmente anche in Lombardia nelle province di Pavia, Milano e Brescia, e in Francia. Nel corso delle investigazioni sono stati intercettati e sottoposti a sequestro complessivamente 45 kg di cocaina, 150 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish e 900 mila euro in contanti. I quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati, se immessi sul mercato “al dettaglio”, avrebbero potuto generare introiti illeciti per almeno 6 milioni di euro.

Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza

(ITALPRESS).