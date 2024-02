CONVALIDATO L’ARRESTO DEL CONDUCENTE CHE LA NOTTE SCORSA VIAGGIAVA IN CONTROMANO LUNGO LA TANGENZIALE DI PADOVA INTERCETTATO E BLOCCATO DALLE PATTUGLIE DELLA POLIZIA STRADALE DI VENEZIA

È di poche ore fa la convalida dell’arresto, in Tribunale a Padova, del conducente dell’autocarro che la notte scorsa viaggiava in contromano a fortissima velocità lungo la Tangenziale di Padova, in direzione di Abano Terme (PD).

Era stato avvistato da una pattuglia della Polizia Stradale di Venezia in servizio di controllo del territorio e vigilanza stradale all’altezza di Corso Argentina e bloccato, con l’ausilio di un altro equipaggio, in tempi strettissimi, attuando tutte le procedure di intervento previste a tutela della sicurezza degli altri utenti in transito.

Nel tentativo di fuga il conducente ha prima speronato una delle autovetture di servizio e poi è andato ad impattare su un veicolo in transito, la cui conducente veniva immediatamente soccorsa dall’altro equipaggio.

Appena dentro il centro abitato di Selvazzano Dentro (PD), è stato affiancato, bloccato e fatto scendere con fatica dal veicolo rilevandosi, come prevedibile, l’evidente stato di ebbrezza alcolica per il cui accertamento sono poi seguiti gli specifici controlli presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Padova.

I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, fuga ed omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sia i due poliziotti che la conducente del veicolo travolto nella fuga, sono ricorsi a cure mediche ospedaliere riportando solo lesioni lievi.