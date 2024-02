Taylor Swift nella storia, quarto Grammy per il miglior album

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Taylor Swift ha vinto il Grammy per l’album dell’anno per “Midnights”, uscito nel 2022. La cantante è diventata la prima artista nella storia del premio a vincere quattro volte per il miglior l’album dell’anno. Swift aveva già vinto per “Fearless”, “1989” e “Folklore”. Il riconoscimento per la miglior canzone è andato a Billie Eilish con “What Was I Made For?” mentre per la “Miglior registrazione dell’anno” è stata premiata Miley Cyrus per “Flowers”.

Victoria Monet è stata la migliore artista esordiente dei Grammy Awards 2024.

Nel corso della serata, alla Crypto.com di Los Angeles, anche un fuori programma. Killer Mike è stato arrestato nel corso della cerimonia dopo aver vinto tre premi per la miglior performance rap, canzone rap e album rap dell’anno. Il rapper è stato portato via in manette. Dietro l’intervento della polizia ci sarebbe una lite.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).