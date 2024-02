Sempre attivo lo sportello “INFORMAZIENDA” per le aziende del Comune di Torreglia

Ogni terzo martedì del mese, dalle 9:00 alle 12:00, nella Sala Consiliare del Comune di Torreglia, si tiene lo sportello “Informazienda”, promosso da Confesercenti del Veneto Centrale. Quest’iniziativa offre consulenza gratuita rivolta alle Micro Imprese e alle Piccole Medie Imprese del territorio. Il supporto riguarda vari aspetti, come l’avvio di nuove start-up, l’accesso a crediti agevolati, contributi nazionali/regionali/camerali, garanzie del Fondo Centrale e Microcredito. Questi servizi non comportano costi aggiuntivi per le imprese e non generano introiti per il Comune di Torreglia.

(Confesercenti Veneto Centrale)