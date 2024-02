Este: Posteggio isolato per la vendita di libri

Home Notizie Posteggio isolato per la vendita di libri

Si informa che, con determina n. 49/2024 è stato approvato l’avviso relativo all’assegnazione di un posteggio sperimentale e temporaneo per la vendita di libri, in Piazza Trento, nell’area meglio specificata nell’allegata planimetria, per il periodo che va dal 20 marzo 2024 al giorno 11 giugno 2024;

Le ditte interessate titolari di licenza per il commercio su area pubblica e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, dovranno presentare domanda di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione di suolo pubblico tramite il portale “Impresainungiorno.gov.it” entro e non oltre il 23 febbraio 2024.

Per informazioni contattare l’Ufficio Attività Produttive al numero 0429 617535.Per i dettagli dell’iniziativa si prega di visionare la documentazione allegata.Planimetria posteggio libri 16.08.pdf, Bando posteggio isolato libri 2024.pdf, det_00049_31-01-2024

