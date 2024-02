Este: PM10 in atmosfera: da oggi scatta il livello di allerta 1 “Arancio”

Home Notizie PM10 in atmosfera: da oggi scatta il livello di allerta 1 “Arancio”

L’ARPAV ha comunicato l’allerta per le polveri sottili PM10 ha raggiunto il livello 1 – Arancio, scattata sulla base di diversi parametri quali il superamento del limite di 50µg/m3, dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di Pm10, e sarà mantenuto fino al prossimo bollettino ARPAV.

Il Livello arancione prevede il divieto di circolazione per gli autoveicoli a benzina categoria “M” e “N” (trasporto persone e merci) Euro 0 e 1, per gli autoveicoli a gasolio categoria “M” e “N” (trasporto persone e merci) Euro 0,1,2, e ciclomotori e motoveicoli categoria “L” Euro 0. Le limitazioni vengono applicate da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30, come previsto dall’Ordinanza n. 113 del 26.09.2023.

Nell’Ordinanza n. 110 del 21.09.2023 sono previste alcune adozioni di misure per il miglioramento della qualità dell’aria, precisamente:

Rispetto al livello verde, per il livello arancio scattano ulteriori limitazioni:

divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…);

limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Ricordiamo di visionare tutti i provvedimenti sulle limitazioni emesse e le deroghe, cliccando qui.

Il Bollettino di allerta PM10 è disponibile alla pagina ARPAV, cliccando qui.

Condividi su:

(Comune di Este)