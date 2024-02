WEEKEND CON I TRICOLORI JUNIORES E PROMESSE: L’ONDA DEI GIOVANI DI ASSINDUSTRIA SPORT AD ANCONA

Da Lazzaro a Franceschi, da Schiavon a Rodeghiero e alle staffette: in tanti con ambizioni. Prinetti guida i lanciatori a Conegliano, a Galliera squadra di cross in forze con Moretton e Marsura in testa al gruppo. E a Portofino i podisti del club corrono fra le Due Perle.

L’onda dei giovani arriva ad Ancona, sabato 3 e domenica 4 febbraio, per i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor in diretta streaming su atletica.tv. Un evento con oltre 1.000 iscritti in rappresentanza di 216 società e 52 titoli in palio nel primo weekend del ricco mese di appuntamenti ospitati dal PalaCasali: il clou con gli Assoluti (17-18 febbraio) preceduti dai Tricolori allievi (10-11) e seguiti dalla rassegna master (22-25). Si comincia con le due giornate dedicate alle categorie under 23 (nati nel 2002-2003-2004) e under 20 (2005-2006) per le sfide che vedranno protagonisti i talenti che si sono messi in luce nelle ultime stagioni e le novità emergenti. In pista e in pedana anche una folta rappresentanza di Assindustria Sport, che schiera 23 atleti (34 atleti-gara).

Diversi tra loro nutrono legittime ambizioni da medaglie. Nella categoria Juniores Laura Franceschi (nella foto Atleticamente/Fidal Veneto) sarà ai blocchi dei 60 e, tempi alla mano, si contenderà il titolo con Melissa Turchi (La Fratellanza 1874 Modena) e Agnese Musica (Polisport. Novatletica Chieri). Nell’asta il capolista è Lorenzo Schiavon, che dovrà vedersela con un altro padovano, Mattia Beda (Nissolino Sport). Nell’alto Matteo Sioli (Euroatletica 2002) parte in pole position, ma Filippo Rodeghiero è in agguato.

L’azzurrino Giovanni Lazzaro non può nascondersi fra le Promesse, è lui favorito per gli 800. Occhio poi alle staffette, con Assindustria Sport presente in tre categorie su quattro, mentre Thomas Serafini torna sul luogo del “delitto” nei 3.000 dopo il bronzo vinto l’anno scorso nei 1.500.

Ecco la squadra Junores e Promesse di Assindustria Sport ad Ancona.

UOMINI. JUNIORES. 60: Promise Koffi Emma. Alto: Filippo Rodeghiero. Triplo: Edoardo Babato, Matteo Cimarelli. Asta: Lorenzo Schiavon.

PROMESSE. 400: Jacopo Albertin, Luca Ostanello. 800: Giovanni Lazzaro. 3.000: Thomas Serafini. Lungo: Michele Sarzi. 4×1 giro: Albertin, Filippo Cibin, Lorenzo De Bortoli, Ostanello.

DONNE. JUNIORES. 60: Laura Franceschi. 60 hs: Martina Agostini. Lungo: Stella Agostini, Franceschi, Gloria Montin. 4×1 giro: M. Agostini, S. Agostini, Franceschi, Emma Vinante.

PROMESSE. 60: Arianna Bacelle. 60hs: Azzurra Ballin, Francesca Biondi. 800: Giada Donati. Lungo: Emma Zavattiero. Triplo: Francesca Ventura. 4×1 giro: Bacelle, Ballin, Biondi, Zavattiero.

Rimanendo in sala, gli atleti gialloblù saranno in gara anche ai campionati regionali di prove multiple, ospitati dal Palaindoor di Padova, a Modena, e al meeting di Magglingen, in Svizzera, dove c’è lo sprinter Giovanni Tocco.

Spazio anche ai lanciatori. Conegliano (Treviso) ospita la seconda fase regionale dei campionati italiani invernali di lanci: si gareggerà in un’unica giornata, domenica 4 febbraio, allo stadio comunale “Narciso Soldan”. In pedana, delle 10, gli specialisti di martello (tra cui Lucia Prinetti Anzalapaya, che guida idealmente la squadra gialloblù, composta nell’occasione da 13 atleti), giavellotto e disco.

Terzo appuntamento per la stagione regionale del cross. Dopo gli appuntamenti di Noventa Padovana (14 gennaio) e Vittorio Veneto (21 gennaio), domenica 4 febbraio a Galliera Veneta (Padova) va in scena il 12° Cross Villa Imperiale – 9° memorial “Efrem De Poli”. La manifestazione, anche quest’anno inserita nel calendario nazionale, è valida come seconda prova del campionato regionale assoluto di società, come terza prova del campionato regionale promozionale e come seconda prova del campionato regionale master. Si tratta inoltre della seconda e ultima prova regionale di qualificazione al campionato nazionale. Quasi 1.500 gli iscritti. Al femminile (8 km), riflettori puntati su Michela Moretton e Nikol Marsura, ma saranno ben 57 i portacolori giallobù al via. Inizio gare alle 9.15.

Infine, saranno 18 i podisti di Assindustria Sport, guidati da coach Chiara Arrigoni, di scena negli splendidi scenari liguri della Mezza Maratona delle Due Perle e della Portofino Run.

(Assindustria Padova)