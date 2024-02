Piccinini (VA): “Domenica 4 febbraio celebriamo la Giornata mondiale contro il cancro: un’occasione per ricordare che oggi grazie alla prevenzione e alle cure si può guarire”

02 febbraio 2024

(Arv) Venezia 2 feb. 2024 – “Dobbiamo pensare a questa giornata come a un’opportunità per sottolineare il valore della scienza. Perché, se è vero che ogni anno sono ancora moltissime le persone che perdono la vita a causa del cancro, è altrettanto vero che i progressi fatti dalla medicina, sia in termini di cure che di diagnosi precoce, permettono a moltissime persone di continuare ad avere una vita normale”. Tomas Piccinini, consigliere regionale presidente del gruppo Veneta Autonomia, commenta così la ricorrenza internazionale di domenica 4 febbraio, data in cui si celebra la Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day) promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC) e sostenuta dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

“Domenica sarà l’occasione per sensibilizzare istituzioni e cittadini e riflettere su cosa ognuno di noi può fare per aiutare a sconfiggere questa malattia. Se i numeri dicono che l’incidenza del cancro in Italia come nel mondo è in aumento, le stesse cifre parlano di un incremento anche delle guarigioni e degli anni e della qualità di vita dopo la malattia. E non c’è dubbio che sono questi gli obiettivi su cui puntare – conclude Piccinini – sostenendo da un lato la ricerca medica e dall’altro le misure di prevenzione a cominciare dai programmi di screening”.

(Regione Veneto)