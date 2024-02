Michieletto (Lega-LV): “Maxi impianti fotovoltaici che portano via terreni all’agricoltura, ennesima follia europea”

02 febbraio 2024

(Arv) Venezia 2 feb. 2024 – “Un progetto su un maxi impianto fotovoltaico a Caorle che porterà via 90 ettari di terreno. Terreno che forse poteva essere destinato all’agricoltura. La situazione di tensione per le proteste degli agricoltori, in Italia e negli altri paesi, dimostra come l’Europa stia sbagliando tutto su quel fronte: dalla Spagna alla Francia e Olanda fino ai Paesi dell’Europa centrorientale, sono evidenti i segnali di allarme e malcontento degli imprenditori agricoli. Tra tutte le questioni, anche la minaccia di sostituire il frutteto, la vigna, i campi coltivati con enormi distese di pannelli fotovoltaici. La transizione energetica è un’urgenza ma non può passare sopra a tutto, cibo e buonsenso vengono prima dei pannelli al silicio. L’Europa deve investire di più per chi lavora la nostra terra: abbiamo bisogno innanzitutto di cibo, non di pannelli, le nostre terre sono fertili e pregiate, è follia coprirle di pannelli solari che starebbero bene sui tetti dei capannoni, lungo le autostrade e nelle zone desertiche”. Sono le parole di Gabriele Michieletto, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta.

(Regione Veneto)