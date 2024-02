La ribalta la Samp

Splendidi gli oltre 6 mila del Tombolato! Cittadella per l’occasione in maglia e pantaloncini blu, Samp in completo bianco.

1′ | Primo tentativo verso la porta di Branca, ottima coordinazione ma sinistro alto.

9′ | Tentativo al volo di Kasami con il mancino, palla larga.

13′ | Salvi! Piazzato di Branca che trova la sponda aerea di Negro. Girata volante del terzino granata che supera Stankovic ma non trova la porta per centimetri!

23′ | Azione di forza di Pandolfi che prova a mettere in area per Pittarello, si salva la difesa blucerchiata.

26′ | Fatica a decollare il match, squadre che non riescono a trovare la via delle due porte.

27′ | Cross di Murru in area per la testa di Benedetti che non riesce a impensierire Kastrati.

33′ | Contatto in area Doria, Vita sembra trattenuto e sgambettato ma nessun segnale dal VAR.

36′ | Altro giallo Citta, dopo Branca cartellino anche per Salvi. Poi il primo per gli ospiti, ammonito Gonzalez.

40′ | Si accende la gara in questo finale di frazione ma ancora tanta imprecisione.

45′ | Dopo 1 minuto di recupero si va negli spogliatoi. Risultato ancora bloccato.

46′ | Si riparte al Tombolato senza cambi per entrambe le formazioni.

53′ | VANTAGGIOOOO! Palla lunga di Branca per Pandolfi che supera Ghilardi, evita l’uscita di Stankovic e insacca il gol del vantaggio!

56′ | Ancora Citta che ci prova, prima il destro sbarrato di Tessiore, poi il destro a giro di Pandolfi che non trova la porta per centimetri. Palla alta sopra l’incrocio alla sinistra di Stankovic.

60′ | Pareggio immediato Samp. De Luca controlla un pallone difficile e serve Giordano che col sinistro la mette all’angolo sbattendo Kastrati. Tutto da rifare al Tombolato.

69′ | La ribalta la Sampdoria. Su calcio di punizione di Depaoli, Ghilardi pescato solo in area, di testa mette dentro il pallone del 2-1 per la Sampdoria.

76′ | Conclusione di Kasami che con il destro mette la palla di poco fuori. Cittadella che deve provarci!

88′ | Granata tutti avanti che cercano di chiudere la Samp sulla sua trequarti.

90′ | Saranno 6 i minuti di recupero!

94′ | Maistrello! Sul sinistro la palla del pari ma va alta! Apre Cassano per Pittarello che mette in mezzo a trovare il 32 che in spaccata non la mette dentro.

95′ | Ci prova anche Mastrantonio ma il sinistro è murato. Poi fischiato un fallo su Ntanda.

97′ | L’ultimo tentativo è di Cassano ma troppo debole, finisce sul fondo.

FINITA AL TOMBOLATO. SUCCEDE TUTTO NELLA RIPRESA, PANDOLFI CI PORTA AVANTI MA LA SAMP LA RIBALTA. CITTADELLA CHE PAGA A CARO PREZZO DUE TRA LE POCHE OCCASIONI CREATE DAGLI AVVERSARI. DOPO CINQUE VITTORIE IL CITTA SI FERMA ANCHE AL TOMBOLATO.

Il tabellino della gara:

CITTADELLA – SAMPDORIA 1 – 2

Marcatori: 7′ st Pandolfi, 15′ st Giordano, 24′ st Ghilardi

CITTADELLA (4-3-2-1)

Kastrati; Salvi (16′ st Carissoni), Pavan, Negro, Giraudo (32′ st Rizza); Vita (37′ st Maistrello), Branca (C), Carriero (32′ st Mastrantonio); Tessiore (16′ st Cassano); Pittarello, Pandolfi.

PANCHINA: Maniero, Angeli, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini.

ALLENATORE: Edoardo Gorini

SAMPDORIA (4-3-3)

Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru (C) (40′ st Barreca); Kasami, Yepes, Giordano; Alvarez (20′ st Ntanda), Benedetti (33′ st Askildsen); De Luca.

PANCHINA: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Lotjonen, La Gumina, Girelli, Conti, Stojanovic, Delle Monache.

ALLENATORE: Andrea Pirlo

ARBITRO: Francesco Fourneau (Roma)

Assistenti: Di Giacinto (Teramo) e Longo (Paola)

IV Uomo: Gauzolino (Torino)

VAR: Sozza (Seregno)

AVAR: Miele (Nola)

NOTE:

Ammoniti: Branca, Salvi, Gonzalez, Pandolfi, Carriero, Ghilardi.

Espulsi: nessuno.

Angoli: 2 – 2

Recupero: 1′ – 6′

Spettatori: 6.749 (1.200 ospiti)

(Cittadella calcio)