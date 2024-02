Pubblicata il 02/02/2024

Mario Carrai, attribuendogli la funzione di Elevata Qualificazione e l’operatività all’interno del comune. Il Sindaco Giorgia Bedin ha conferito, con proprio decreto, l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Monselice al Funzionario Specialista:, attribuendogli la funzione di Elevata Qualificazione e l’operatività all’interno del comune. Il Sindaco Giorgia Bedin dichiara “Ho piena fiducia nell’operato del comandante Carrai e nella sua capacità di guidare il comando di Polizia Locale in modo efficace. L’augurio è che possa affrontare con serenità i molti obbiettivi che gli ho affidato, tra i quali voglio ricordare:

l’assunzione di nuovi agenti

l’implementazione delle pattuglie di sorveglianza

l’ampliamento del sistema di videosorveglianza

la ristrutturazione di Palazzo Tortorini, al fine di creare nuovi spazi per il comando di Polizia Locale

la conclusione del percorso riguardante l’attivazione del controllo del vicinato

una nuova definizione del piano urbano del traffico seguendo una mobilità sostenibile

l’estensione del servizio di vigilanza notturna con più pattuglie”