Tesseramento Confartigianato Padova. Nuove modalità di regolarizzazione quota

Sarà avviata nei prossimi giorni la campagna tesseramento 2024 di Confartigianato Imprese Padova.

Come ogni anno, tutti gli iscritti saranno raggiunti con una comunicazione ufficiale che illustra i risultati fin qui ottenuti e le modalità per regolarizzare la quota annuale.

Da quest’anno però c’è una novità: in un’era in cui la digitalizzazione sta diventando sempre più protagonista e scelte sostenibili devono appartenerci, anche la nostra associazione ha voluto evolversi e ha deciso di cambiare le modalità per rinnovare l’adesione associativa: non sarà più spedita una lettera in formato cartaceo, con allegato il classico bollettino di conto corrente postale ma la comunicazione e la richiesta di pagamento della quota saranno fatte solo tramite email e pec.

In poche parole, dalla seconda metà di febbraio circa tutti gli associati riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica certificata o alla email istituzionale aziendale una lettera in formato PDF nella quale saranno descritte le principali novità legate al tesseramento 2024, i grandi risultati ottenuti nella campagna tesseramento del 2023 e soprattutto sarà illustrato come regolarizzare la quota annuale senza recarsi fisicamente negli sportelli di Poste Italiane ma utilizzando esclusivamente i pagamenti elettronici. La volontà è quella di semplificare l’operazione, senza chiedere agli associati di recarsi di persona in posta per pagare un bollettino postale e perdere cosi del tempo prezioso.

Le modalità di pagamento della quota annuale quindi potranno essere:

pagamento tramite bonifico bancario (le coordinate sono scritte nella lettera che riceverete)

pagamento tramite pago pa (nella lettera che riceverete ci sono le istruzioni per procedere con il pagamento online)

Pagamento presso tutte le sedi di Confartigianato del territorio

Maggiori informazioni: 049 8206150, email: [email protected]

Gli importi dei rinnovi delle quote associative sono invariati rispetto allo scorso anno

(Confartigianato Imprese Padova)