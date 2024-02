In occasione dell’apertura delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025 , il Comune fornisce importanti informazioni sul funzionamento del servizio di refezione scolastica.

Scarica la nota informativa in italiano

Scarica la nota informativa in arabo

(Comune di Piove di Sacco)