FRANCESCO CANELLA, PER SEMPRE CON NOI

Un’esemplare figura imprenditoriale e un grande uomo di sport. Con Francesco Canella ci ha lasciato un motivo di orgoglio del nostro territorio, di Confindustria Veneto Est e di Assindustria Sport, partito dall’essere un garzone e arrivato a creare Alì supermercati, leader nell’alimentare con 4.700 collaboratori. Un grande uomo dalla visione lungimirante e innovativa, che ha promosso lo sviluppo economico, creando migliaia di posti di lavoro e relazioni strette con una filiera radicata nel nostro territorio, e ha incarnato quei valori di coesione, solidarietà e valorizzazione delle persone, anche le più vulnerabili, che oggi chiamiamo responsabilità sociale. Sin dalla prima edizione, del 2000, il marchio Alì si è legato indissolubilmente alla Padova Marathon e ai colori gialloblù di Assindustria Sport. Oggi vogliamo ricordarlo con una sua riflessione, un testo che proprio Francesco Canella (nella foto di Antonio Muzzolon in Loggia Amulea assieme a Ruggero Pertile, in una delle scorse edizioni della maratona) ha scritto per noi in occasione dei cinquant’anni di vita del club, celebrati nel 2021:

«I supermercati Alì vedevano la loro prima alba nel 1971, con l’apertura del primo Alì in via Curzola a Padova, il supermercato che voleva migliorare la vita delle persone con qualità, freschezza attenzione e cortesia. Sempre 50 anni fa e sempre a Padova nasceva Assindustria Sport, la società di atletica leggera che si poneva l’obiettivo di allenare piccoli atleti, per formare gli uomini e le donne di domani. Due realtà i cui grandi obiettivi si sono simbolicamente intrecciarti in occasione del Giubileo del 2000 dando vita alla prima Padova Marathon, evento internazionale che voleva “migliorare la vita” dando lustro alla città di Padova e dare modo a quei piccoli atleti allevati da Assindustria Sport di gareggiare insieme ai più importanti nomi dell’atletica Mondiale. Due esempi concreti di come un’idea innovativa possa trasformarsi, con passione e tenacia, in un progetto di successo. Da allora la Padova Marathon è cresciuta sempre al fianco dei supermercati Alì, perché alla base dell’evento ci sono valori condivisi: la promozione dello sport come momento di aggregazione, di formazione e di crescita personale oltre che concrete azioni di sostenibilità sociale. A nome dei supermercati Alì, ringrazio Assindustria Sport per i grandi progetti che siamo riusciti a sviluppare insieme e per tutto ciò che programmeremo per il prossimo futuro per la nostra città e per tutti coloro che vorranno prendere parte a questa importante kermesse sportiva! Tanti auguri a noi!».

Francesco Canella, sempre nei nostri cuori e nei nostri colori.

(Assindustria Padova)