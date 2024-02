Energia sostenibile: il Quaderno Tecnico della Provincia per tutti i comuni del territorio

La Provincia di Padova sostiene attivamente la transizione verso un modello energetico sostenibile sul territorio attraverso il Quaderno Tecnico per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Questo strumento, redatto con attenzione alle normative vigenti e alle buone pratiche, intende essere un prezioso supporto per la pianificazione dei Comuni del padovano, offrendo indirizzi e direttive specifiche per l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici e geotermici sugli edifici residenziali e produttivi.

Rivolto a professionisti, cittadini e specialmente alle Amministrazioni locali, il documento si propone come guida nella stesura o recepimento dei Regolamenti Edilizi Comunali. Particolare attenzione è dedicata anche al rapporto tra il forte sviluppo di questi impianti e il rispetto delle identità culturali e paesaggistiche, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici senza comprometterne la qualità architettonica.

(Provincia di Padova)