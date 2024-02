Consiglio Veneto convocato martedì 6 febbraio < Diretta streaming dal nostro sito

Il Consiglio regionale del Veneto è convocato martedì 6 febbraio, alle 10.30.

All’ordine del giorno, innanzitutto la relazione di alcune interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta scritta.

Quindi, l’esame dei seguenti atti: Programma di attività del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM) per l’anno 2024 e previsione finanziaria: Relatore il consigliere Vianello (Lega-LV); Disegno di legge “Modifiche alla L.R. 14 giugno 2013, n. 11, ‘Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto’”: Relatore, Silvia Cestaro (Lega-LV), Correlatore Elena Ostanel (VcV); Disegno di legge “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”: Relatore Laura Cestari (Lega-LV), Correlatore Chiara Luisetto (Pd); Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, primo firmatario Simona Bisaglia (Lega-LV), “Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante”: Relatore Bisaglia.

Calendarizzate, infine, diverse mozioni e risoluzioni di iniziativa consiliare.

Questo il link per consultare l’ordine del giorno completo dei lavori: tinyurl.com/577yxxk8

Sarà possibile seguire la diretta streaming della seduta collegandosi al seguente link: tinyurl.com/ybab9hus

(Regione Veneto)