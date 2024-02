Conferenza stampa: presentazione del progetto “Sport per tutti secondo ciascuno” dei Servizi sportivi del Comune di Padova

“Sport per tutti secondo ciascuno” è il progetto dei Servizi sportivi del Comune di Padova che porta nelle scuole secondarie lo sport paralimpico e il mondo della disabilità. L’iniziativa prevede un incontro di formazione e due incontri pratici, uno dedicato alla disabilità motoria e uno a quella sensoriale, in cui i ragazzi possono sperimentare le difficoltà quotidiane delle persone con disabilità e provare alcuni sport come il basket in carrozzina e il torball, gioco di squadra con la palla giocato da persone non vedenti o ipovedenti, accompagnati da istruttori esperti.

venerdì 2 febbraio 2024, ore 11:00

nella palestra dell’Istituto Leonardo da Vinci – via San Giovanni da Verdara

si terrà un doppio incontro pratico aperto ai media alla presenza dell’assessore allo Sport Diego Bonavina

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)