«Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito»: richiesta e utilizzo

Il decreto 225 della Gazzetta Ufficiale spiega come richiedere e utilizzare i seguenti bonus, riservati ai giovani. La “Carta della cultura giovani” è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro. La “Carta del merito” è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma di maturità presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con una votazione di 100 o 100 e lode.

Entrambe dell’ammontare di 500€, le Carte possono essere usate per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo; per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; per musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Con le Carte è anche possibile acquistare anche titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali. Il credito può essere usato, inoltre, per partecipare a corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere. Sono esclusi i videogiochi e gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

L’informativa completa per chi intende richiederla e per gli esercenti che vogliono partecipare al progetto: Informativa Carte

(Confesercenti Veneto Centrale)