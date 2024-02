Special Edition 2023/24

Cittadella domenica in campo con una maglia speciale!

Nell’anno del 50° dalla fondazione dell’ A.S. Cittadella saranno i granata a vestire di blu al Tombolato contro la Sampdoria.

Il blu trionfa con linee verticali tono su tono.

Eleganti dettagli neri e oro su colletto e maniche.

Il logo del 50° anniversario per celebrare la storia.

È la quarta maglia dell’ A.S. Cittadella 1973.

Pronti a farla brillare in campo nella sfida del 28 gennaio.

Maglia in numero limitato e pre-ordinabile da subito nel nostro AMAZON STORE.

NON FARTELA SCAPPARE!

(Cittadella calcio)