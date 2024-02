Soranzo (FdI): “La scomparsa   dell’imprenditore Padovano, Francesco Canella addolora tutti. Un uomo lungimirante e innovatore”

31 gennaio 2024

(Arv) Venezia 31 gen. 2024 – “In questo doloroso momento desidero esprimere la mia tristezza e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Francesco Canella, imprenditore illuminato che ha lasciato un forte segno nel territorio e la comunità di cui era orgoglioso di far parte. Lo ricorderemo sempre come uomo desideroso di costruire relazioni positive, lungimirante nel modo di fare impresa, con idee sempre innovative, un rappresentante del mondo produttivo serio e attento alle diverse istanze e alla crescita del proprio. Per questo da oggi mancherà a tutti. Come mancherà la sua sensibilità unica nel trattare le migliaia di dipendenti come una grande famiglia e la sua profonda attenzione ai bisogni della comunità in cui viveva, cui tanto ha donato durante la sua lunga vita”. Così il Vicepresidente del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Enoch Soranzo.

(Regione Veneto)