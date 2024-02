Domani, giovedì 1 febbraio, si tiene a Napoli il terzo appuntamento nazionale che affronta il tema “Governare, non punire”: una giornata di lavoro che vede la partecipazione, con modalità da remoto, dell’assessora al Sociale, Margherita Colonnello. Focus dell’incontro saranno le proposte alternative alla repressione per un governo sociale dei consumi di droghe.

“E’ sempre più importante adottare un approccio sociale, di salute pubblica, di mediazione sociale tra i cittadini, per affrontare il fenomeno del consumo di sostanze e della tossicodipendenza – dichiara l’assessora Colonnello – in quanto è ormai evidente che la sola risposta repressiva è poco utile a contenere i fenomeni. Il nostro contributo lo offriamo, innanzitutto, partecipando attivamente alla rete che coinvolge altre città italiane con la certezza che un confronto su questo tema sia quanto mai necessario per affrontare situazioni presenti sia a Padova che altrove. Il nostro obiettivo – conclude Colonnello – è porre al centro dell’attenzione delle nostre politiche attive il benessere e la salute dei più giovani puntando su azioni di prevenzione dove consapevolezza e un modello di sicurezza siano alla base della regolazione sociale dei fenomeni”.

Il Comune di Padova ha aderito alla rete Elide nell’ottobre 2023. Il progetto, nato nel 2022, ad oggi vede coinvolte, oltre a Padova, le città di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Torino e la Città metropolitana di Roma.

Ai lavori del terzo appuntamento nazionale intervengono gli assessori alle Politiche Sociali delle città di Padova, Bari, Bologna, Milano, Napoli, Torino e della Città Metropolitana di Roma oltre a rappresentanti di altre nuove città che hanno aderito al progetto.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)