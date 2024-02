Centenaro (Lega – LV): “Con la scomparsa di Francesco Canella fondatore del gruppo Alì, se ne va un imprenditore modello nonché esempio per tutti del nostro Veneto”

31 gennaio 2024

(Arv) Venezia 31 gen. 2024 – “È venuto a mancare un grand’uomo e un grande imprenditore, esempio di successo partito dal basso che rende onore al nostro Veneto. Mi unisco al cordoglio dei suoi familiari e dipendenti”. Con queste parole il consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, Giulio Centenaro che saluta la dipartita di Francesco Canella, patron del gruppo Alì, scomparso ieri all’età di 92 anni.

“Partendo da una bottega di paese, – ricorda Centenaro – ha fondato una catena di supermercati che oggi conta oltre 4700 dipendenti e 117 sedi in tutto il territorio regionale e non solo. Ma Canella è stato esemplare anche a livello umano, perché cercava di trasmettere a tutti i suoi collaboratori e collaboratrici l’amore per il lavoro, trattandoli quasi come dei figli: tutti ricordano le sue visite nelle varie sedi, anche di domenica, per incoraggiare i più giovani a impegnarsi e costruire qualcosa di concreto per sé e la comunità”, conclude Centenaro.

(Regione Veneto)