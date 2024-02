Partnership internazionale per Italpress, accordo con Belga News Agency

PALERMO (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress ha stretto una partnership con Belga News Agency, agenzia giornalistica belga con sede a Bruxelles.

Per Italpress si tratta di un ulteriore passo avanti nella copertura dell’informazione estera. Dopo la presenza a La Valletta con MNA, Malta News Agency, la recente apertura di un ufficio di corrispondenza a New York, la partnership con iina, Iraq International News Agency, l’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino ha concluso dunque un altro accordo che le consentirà una copertura giornalistica più capillare di tutta l’area euromed.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Belga News Agency. Una scelta non casuale – spiega Borsellino – che conferma il dna euromediterraneo dell’Italpress, nata e cresciuta a Palermo e presente oggi in tutte le principali città italiane ed estere con collaboratori, sedi, oltre alle redazioni e agli studi multimediali di Roma e Milano. Un ulteriore passo avanti, una ulteriore tappa, nella copertura dell’informazione estera, dopo la nascita dei notiziarì dedicati al Mediterraneo in lingua inglese e in lingua araba”.

“Per Belga News Agency questa partnership è sinonimo di impegno condiviso nel fornire una straordinaria copertura giornalistica per tutta l’Europa. Una collaborazione che segna un nuovo capitolo della nostra crescita, migliorando la nostra capacità di portare soluzioni diverse e giornalismo di alta qualità al nostro pubblico”, afferma il CEO, Patrick Lacroix.

Belga News Agency è un’agenzia di stampa generalista che fornisce news multimediali, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, dal Belgio e dall’estero ai media belgi, alle istituzioni pubbliche, alle imprese e alle organizzazioni.

Italpress è un’agenzia giornalistica multimediale che produce quotidianamente centinaia di lanci che coprono tutti i principali settori dell’informazione, format televisivi, videoservizi, podcast, e offre di servizi di comunicazione tailor made per istituzioni, aziende, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

