MONSELICE SCRIVE 19^ EDIZIONE

Pubblicata il 30/01/2024

La Biblioteca comunale di Monselice presenta la 19^ edizione della rassegna “Monselice Scrive” dedicata a scrittori e scrittrici legati alla città della Rocca.

Anche quest’anno la rassegna sarà molto varia con otto autori che parleranno di romanzi, raccolte poetiche, saggi storici e divulgativi. Confermata, come sede degli incontri, la sala grande della Biblioteca Comunale di Monselice, in via San Biagio 10.



Il primo incontro con l’autore si terrà sabato 10 febbraio alle ore 16.00.