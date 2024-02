IT Wallet sull’App Io, a che punto siamo

IT Wallet, il portafoglio elettronico digitale segna un’epoca nuova nella gestione dei documenti personali e della pubblica amministrazione. Con un finanziamento di circa 1,7 miliardi di euro, il progetto si inserisce nel contesto europeo di digitalizzazione e si prefigge di rivoluzionare il modo in cui i cittadini interagiscono con i servizi pubblici.

Che Cos’è l’IT Wallet?

L’IT Wallet è un portafoglio virtuale sicuro e completamente digitale. Questo strumento consente di raccogliere documenti importanti come la patente di guida e la tessera sanitaria, rendendoli facilmente accessibili attraverso lo smartphone. È l’ultima evoluzione nella gestione documentale e dei servizi online, che segue l’introduzione dello SPID e della CIE (Carta d’Identità Elettronica). La sua implementazione segue un piano ben definito, suddiviso in varie fasi che permetteranno una transizione graduale e accurata verso la digitalizzazione dei documenti e dei servizi.

Fasi di Implementazione e Documenti Supportati

Questa fase iniziale, che si protrae fino a giugno 2024, è cruciale. Durante questo periodo, l’IT Wallet viene messo alla prova con test tecnici e miglioramenti basati sul feedback degli utenti. Questo è un momento chiave per assicurare che la piattaforma sia non solo funzionale ma anche intuitiva e sicura per tutti fino alla prima release prevista per giugno 2024. Successivamente, tra giugno e settembre 2024, l’IT Wallet farà il suo debutto nella versione funzionale iniziale. Gli utenti avranno la possibilità di iniziare a caricare i propri documenti, con la sicurezza garantita dalla firma elettronica. Entro ottobre 2024, documenti fondamentali come la carta d’identità, la tessera sanitaria e la carta della disabilità saranno integrabili nel wallet digitale. Poi, tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, si aggiungeranno altri documenti essenziali come la patente di guida, la tessera elettorale, il passaporto, e anche documenti di natura professionale come licenze, titoli di studio e documenti giuridici.

Requisiti di Accesso e Utilizzo

Per accedere a questo innovativo sistema, i requisiti sono pensati per garantire la massima accessibilità pur mantenendo elevati standard di sicurezza: l’accesso è garantito a tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età. È ad ogni modo necessario possedere uno smartphone o un tablet, con una connessione internet stabile e affidabile. È essenziale scaricare e installare l’App IO, l’applicazione dei servizi pubblici, lanciata nell’aprile 2020, che funge da piattaforma per l’IT Wallet. Per accedere all’IT Wallet, gli utenti dovranno autenticarsi tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o utilizzando la Carta di Identità Elettronica (CIE). Questo passaggio garantisce un livello elevato di sicurezza nell’identificazione dell’utente.

Obbligatorietà e Futuro dell’IT Wallet

Al momento non è chiaro se IT Wallet sarà obbligatorio per tutti i cittadini. Tuttavia, la prospettiva futura mira a farlo diventare un tramite essenziale tra smartphone certificato e servizi di assistenza e amministrazione. La visione è quella di una piattaforma unica e sicura per tutti i documenti essenziali, semplificando così le procedure burocratiche.