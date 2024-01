30 gennaio 2024

(Arv) Venezia 30 gen. 2024 – “Inciampare nelle Shoà a Venezia. Conoscere per opporsi al pregiudizio e a vecchi e nuovi linguaggi d’Odio”. Questo il titolo dell’evento che verrà ospitato a palazzo Ferro Fini mercoledì 31 gennaio con inizio alle 14:30 nella sala consiliare con la seduta straordinaria della Sesta Commissione Consiliare permanente presieduta da Francesca Scatto. L’iniziativa rientra tra gli eventi organizzati dalla Regione del Veneto e dal Consiglio regionale in esecuzione della legge 3 febbraio 2020 n.5 “Iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all’antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura Ebraica”. Il convegno di mercoledì, dopo il saluto del presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, dell’assessore Corazzari e della presidente della Sesta Commissione, Francesca Scatto, vedrà la presentazione da parte dell’autrice e del prefatore dello studio “Cinque Itinerari della Memoria a Venezia” pubblicato da Nuovadimensione scritto della professoressa Stefania Bertelli, dell’Istituto veneziano per la storia della resistenza, con la prefazione di Marco Borghi, storico e direttore della Municipalità di Venezia. A Gadi Luzzato Voghera, storico dell’ebraismo e direttore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, con il contributo dal titolo “Dall’antigiudaismo all’antisemitismo”. Concluderà il pomeriggio di studio la presentazione dei video vincitori delle prime due edizioni dei concorsi indetti dal Consiglio regionale “I Giovani Nuovi testimoni della memoria” con “Itinerario della memoria a Venezia tra pietre d’inciampo e testimonianze” realizzato dagli studenti dell’Istituto “Algarotti” di Venezia e “Storie di solidarietà ed eroismo in Val D’Alpone (1943-1945) degli studenti dell’Istituto “Luciano Dal Cero” di San Bonifacio (Vr). L’intero evento verrà trasmesso in diretta video dal sito del Consiglio.

(Regione Veneto)