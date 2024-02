In Senato lo Sportello Legale Bullismo

Oggi a Palazzo Madama, a Roma, su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, è stato presentato lo Sportello Legale contro il bullismo, promosso dalla Provincia grazie a un protocollo di intesa con Ordine degli Avvocati e Ufficio territoriale scolastico di Padova e Rovigo.

“Contro bullismo e cyberbullismo bisogna investire sulla prevenzione e questo progetto va in questa direzione. È un’iniziativa senza precedenti, unica in tutta Italia, e ci auguriamo che possa diventare un modello a livello nazionale per contrastare bullismo e cyberbullismo”, ha sottolineato De Poli nel corso della conferenza alla quale hanno partecipato, fra gli altri, Alessandro Bisato (Consigliere provinciale con delega alla Pubblica Istruzione); Emanuela Veronese (dirigente scolastico in rappresentanza dell’Ufficio scolastico territoriale Padova Rovigo) e Nicola Giobba (Vicepresidente Ordine Avvocati di Padova).

“I recenti fatti di cronaca devono spingerci a una riflessione: qualche giorno fa, purtroppo, abbiamo letto tutti della notizia di un’adolescente aggredita dalle sue coetanee che hanno ripreso la scena con un filmato, pubblicandolo poi sui social. Sono fenomeni che richiedono una risposta urgente a 360 gradi, da parte delle istituzioni, del mondo della scuola, delle famiglie e di tutta la società civile”, ha spiegato De Poli introducendo i lavori della conferenza, a pochi giorni dal 7 febbraio, Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo (peraltro, primo giorno in cui inizierà l’attività di sportello in Provincia).

“Siamo entusiasti di presentare al Senato lo ‘Sportello Legale Bullismo’, un progetto va ben oltre l’ascolto, si differenzia dalla consulenza psicologica, e non sostituisce il ruolo degli avvocati: ha l’obiettivo invece di fornire un servizio mirato all’educazione, alla convivenza pacifica e alla consapevolezza, contribuendo a comprendere appieno le implicazioni, anche legali, legate al bullismo e al cyberbullismo”, il commento del Consigliere Bisato. “Rivolto ai giovani e alle loro famiglie, questo sportello offre un supporto prezioso per affrontare le sfide connesse a tali fenomeni. Ringrazio il Senatore De Poli per la disponibilità e il suo impegno che dimostrano la sensibilità e l’attenzione che le istituzioni sanno dedicare a questioni così rilevanti per il benessere della nostra società. Il messaggio che vogliamo comunicare è rivolto a tutti, inclusi i potenziali bulli: possiamo promuovere una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e insieme possiamo costruire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti”.

Ad evidenziare l’importanza e la necessità di creare le giuste sinergie per contrastare il fenomeno del bullismo è stata Emanuela Veronese (Ufficio scolastico Padova-Rovigo): “Tutte le istituzioni devono fare rete per fronteggiare in maniera efficace il problema. In provincia di Padova e Rovigo, abbiamo casi di isolamento in casa, ovvero di ragazzi che rinunciano a frequentare le aule scolastiche. Frequenti sono i casi di adolescenti ‘impreparati’ dal punto di vista emotivo, che fanno fatica persino a chiedere aiuto. Ecco perché riteniamo importante questo progetto”.

Sulla stessa scia il vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati, Giobba che ha spiegato in cosa consiste il servizio: “Forniamo ai ragazzi e alle loro famiglie una consulenza, a titolo gratuito, spiegando quali siano le implicazioni giuridiche, sia dal punto di vista civilistico che penale, di certi comportamenti”. L’obiettivo è ambizioso: costruire un ambiente più educato e rispettoso.

(Provincia di Padova)