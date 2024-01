Guarda (EV): “Pista da bob: più soldi e rischio ritardo? Irragionevole l’ottimismo espresso dalla Fondazione Milano-Cortina 2026”

30 gennaio 2024

(Arv) Venezia 30 gen. 2024 – “L’ottimismo espresso dal CdA della Fondazione Milano-Cortina 2026 rispetto alla eventualità che SIMICO affidi comunque i lavori per la realizzazione della pista da bob pare più frutto della volontà di voler procedere a tutti costi più che un esercizio di reale ponderazione e valutazione razionale del caso; a ‘prescindere’ che sa di potere e di simboli, che non guarda in faccia nessuno, né l’extra budget necessario per la realizzazione del nuovo progetto né i pareri negativi espressi sia dal Comitato Olimpico Internazionale che dalle Federazioni Internazionali”. Lo afferma la consigliera regionale Cristina Guarda di Europa Verde.

“In tutto questo – prosegue la consigliera – va anche segnalato che la Fondazione Milano-Cortina 2026 mostra di possedere un cauto e ragionevole pessimismo, considerato che contestualmente lascia comunque aperte le interlocuzioni per il caso di spostamento delle sedi di gara. Ma non basta. Fino a che punto i veneti possono trascurare che si tratta di realizzare un’opera che probabilmente, visti i motivati e contrari avvisi espressi dal CIO, non ospiterà le gare olimpiche, con buona pace della tanto sbandierata legacy ma con danni irreversibili all’ambiente? Mentre i fondi per i piccoli comuni e per quelli di montagna vengono drasticamente diminuiti, Zaia e Salvini puntano a costruire un simbolo del loro potere, contro ogni contrario avviso, contro il tempo, con i soldi pubblici”, conclude Guarda.

(Regione Veneto)