GSMA, accordo con IBM per il supporto dell’intelligenza artificiale nelle telecomunicazioni

La GSMA, l’associazione che rappresenta gli interessi del settore delle telecomunicazioni a livello globale, ha recentemente annunciato una partnership strategica con IBM. L’obiettivo della collaborazione è supportare l’adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale generativa nel settore delle telecomunicazioni. L’iniziativa prevede il lancio di due programmi principali, concepiti per colmare le lacune di competenze e promuovere l’utilizzo pratico di queste tecnologie. In particolare, la GSMA lavorerà con IBM attraverso un programma dedicato, il primo di una nuova serie di corsi sviluppati dal braccio formativo GSMA Advance. Questi corsi sono pensati per preparare i leader del settore delle telecomunicazioni all’era dell’intelligenza artificiale. Il programma di formazione, progettato specificamente per gli esecutivi del settore telecomunicazioni, mira a dotare i membri della GSMA delle competenze e delle conoscenze necessarie per utilizzare efficacemente la GenAI, sfruttando la piattaforma AI e di dati IBM Watsonx.

Ai membri sarà concesso l’accesso a IBM Watsonx attraverso il programma Generative AI della GSMA Foundry. Questo programma fornisce ai partecipanti una piattaforma per esplorare casi d’uso specifici per il settore, con l’obiettivo finale di migliorare la leadership nei costi, la crescita del fatturato e l’esperienza del cliente. Le due organizzazioni ritengono che la GenAI abbia un “enorme potenziale” per migliorare tutti gli aspetti delle operazioni e dell’engagement con i clienti, inclusi l’assistenza clienti, l’ottimizzazione IT e delle reti.

Alex Sinclair, CTO della GSMA, ha sottolineato che l’intelligenza artificiale offre enormi opportunità all’industria delle telecomunicazioni e alle società in generale. Tuttavia, ha aggiunto che è fondamentale democratizzare questa tecnologia per garantire che tutti i settori dell’industria della connettività ne beneficino. “Offrire agli operatori l’accesso agli strumenti e alle conoscenze sull’IA, insieme alle competenze, all’accesso e alla formazione necessari, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato Sinclair. Il programma di formazione GSMA Advance coprirà un’ampia gamma di argomenti, che vanno dai principi fondamentali dell’IA alle applicazioni specializzate nel settore delle telecomunicazioni. Il programma si svolgerà in cinque uffici IBM situati negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito, in Messico, negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Sarà disponibile anche un programma online.