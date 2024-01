Pubblicata il 30/01/2024

Sono aperti i termini, fino al , per presentare la richiesta di accesso al fondo per le spese di trasporto verso la scuola per gli studenti disabili residenti nel Comune di Villanova di Camposampiero frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tutti i dettagli nell’avviso. Per fare la domanda utilizzare lo specifico modello.