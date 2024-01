Destiny 2, Bungie annuncia la collaborazione con BioWare

Bungie ha recentemente annunciato una collaborazione con Electronic Arts e BioWare, che arriverà prossimamente in Destiny 2. A partire dal 13 febbraio 2024, i giocatori avranno la possibilità di esplorare contenuti inediti ispirati all’universo di Mass Effect, grazie a questa partnership. L’elemento centrale di questa collaborazione è il Pacchetto Equipaggio della Normandy, disponibile nell’emporio Everversum di Destiny 2. Questo pacchetto include tre nuovi set di armature tematiche: il set Comandante Shepard per titani, ispirato alla celebre N7; il set Vakarian per cacciatori, in omaggio a Garrus; e il set del Capo Ombra per stregoni, legato al personaggio di Liara. Oltre a questi, i giocatori potranno accedere a articoli unici come l’Involucro della Difesa Migliorata, la Fregata Ricognitrice dell’Alleanza e la Nave da Sbarco dell’Alleanza, insieme alla mossa finale Colpo omnidirezionale e l’emote Danza da Flux.

Nel frattempo, Destiny 2 introdurrà un nuovo contenuto chiamato i “Desideri di Riven”, una serie di imprese settimanali disponibili fino al 12 marzo. Queste missioni offrono ai giocatori la possibilità di guadagnare pegni speciali, scambiabili per ricompense come armi della Vista profonda e equipaggiamento esotico de L’Eclissi. Parallelamente, l’evento Momenti di Trionfo è disponibile dal 30 gennaio al 3 giugno. Questo evento permette ai giocatori di completare una serie di trionfi in onore dell’ultimo anno di Destiny 2, con premi esclusivi come la maglietta dei Momenti di Trionfo e la toppa “Avventura paracausale”. Guardando al futuro, Destiny 2 si prepara ad accogliere i Giochi dei Guardiani a marzo e l’espansione Verso la Luce ad aprile. Infine, l’attesa espansione La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, promette di portare i giocatori nel cuore del Viaggiatore e concludere la decennale saga di Luce e Oscurità.