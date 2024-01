Andrea Pietrini (YOURgroup): “Le startup raggiungono il successo affidandosi ad un Fractional Manager”

Con l’introduzione di un Fractional Manager, startup e scaleup hanno l’opportunità di superare le sfide manageriali a costi sostenibili e con un supporto su misura. Questo modello di professionisti della managerialità è stato introdotto in Italia da YOURgroup.

Milano, 30 Gennaio 2024 -Il mondo del business è particolarmente dinamico e si evolve in modo rapido. Per questo posizionarsi sul mercato e raggiungere il successo nel proprio settore è una sfida quotidiana per le aziende. In modo particolare per le startup, che si approcciano non solo con nuove idee e prodotti, ma anche con importanti investimenti per irrobustire la struttura operativa, potenziare funzioni quali finanza, le operation o il marketing e digitalizzare al meglio i propri sistemi. L’esigenza principale di queste società è, quindi, avvalersi di fractional o temporary manager altamente qualificati che possano sostenerli nella fase iniziale di sviluppo accelerato. Una soluzione particolarmente efficace è il nuovo modello di Fractional Manager, sviluppatosi negli Stati Uniti proprio per le startup, e arrivato in Italia con la società YOURrgroup, dall’idea del suo chairman Andrea Pietrini, autore di un testo di successo proprio dal titolo “Fractional manager. Una nuova professione per imprese che evolvono” (Egea Editore).

Cosa fa un Fractional Manager? Come funziona il fractional management, che su alcuni aspetti si può vedere anche come temporary manager part time? «Per chi sta gestendo una startup o un family business il Fractional Manager può rivelarsi la chiave del successo – spiega Andrea Pietrini di YOURgroup –. Si tratta di una figura a tempo parziale, che “fraziona” appunto il suo supporto su più aziende, dedicando 2-3 giorni a settimana a ogni società con cui collabora. Questo sistema permette, quindi, di avere a disposizione le competenze di un manager esterno di alta professionalità, ma con costi sostenibili. Per le startup, gravate inevitabilmente da significativi investimenti iniziali e che operano spesso con budget limitati, un fractional o un temporary manager diventa uno strumento assolutamente strategico durante fasi critiche senza compromettere la qualità della leadership. Invece di assumere, ad esempio, un direttore finanziario (CFO), un responsabile marketing (CMO) o un responsabile delle risorse umane (HRD) a tempo pieno e con uno stipendio elevato, un Fractional Manager offre la stessa esperienza e competenza ad una frazione del costo».

In questa forma di collaborazione, Fractional Manager e startup creano insieme una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali con il risultato, non certo secondario, di accrescere le capacità delle persone già operanti nella startup. Cosa significa Fractional Manager? La natura “frazionata” di questo ruolo significa che il manager può essere ingaggiato per progetti specifici o per periodi determinati. «Un Fractional Manager – evidenzia Andrea Pietrini –, avendo una prospettiva esterna, può offrire anche un punto di vista obiettivo e facilitare le startup a prendere decisioni. Con la loro vasta esperienza su specifici campi, i Fractional Manager hanno già guidato in Italia molte startup al successo». La figura del Fractional Manager, quindi, permette alle aziende di avere a disposizione molto più del classico consulente, perché non collabora solo per un breve periodo e su un obiettivo preciso. Ad oggi YOURgroup coinvolge quasi 300 fractional manager in Italia che si dividono in nove aree: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione. YOURgroup supporta 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento, come il totale dei manager che cresce a ritmi del 30-40% all’anno.

