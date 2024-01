Sinner punta il n.3 Atp, best ranking per Arnaldi e Cobolli

ROMA (ITALPRESS) – Grazie allo storico trionfo all’Australian Open, Jannik Sinner è il numero 1 della Pepperstone ATP Race to Turin, la classifica che considera i soli risultati stagionali e offre un quadro aggiornato in tempo reale della corsa alle Nitto ATP Finals di Torino. Nella classifica ATP tradizionale, quella basata sui migliori risultati delle ultime 52 settimane, Sinner rimane numero 4 del mondo ma sale a 8.310 punti, solo 455 meno del russo Daniil Medvedev, numero 3 e sconfitto dall’azzurro ieri in finale a Melbourne, e 1.545 meno del numero 1 Novak Djokovic. Torna nella top ten lo statunitense Taylor Fritz, che guadagna tre posizioni ed è nono; ne guadagnano una sia il danese Holger Rune (7°) che il polacco Hubert Hurkacz (8°), ne perde tre il greco Stefanos Tsitsipas (10°). Sinner, primo italiano di sempre a trionfare all’Australian Open in singolare maschile, guida il gruppo di 11 italiani questa settimana in Top 150 e 16 in Top 200. Matteo Arnaldi, pur fermato al secondo turno al suo primo Australian Open in main draw, ha guadagnato tre posizioni ed è entrato per la prima volta in Top 40 (n.38). Flavio Cobolli, che si è qualificato e ha raggiunto il terzo turno anche grazie alla spettacolare vittoria al quinto set sul Top 20 cileno Nicolas Jarry, festeggia il nuovo best ranking al numero 76. Il romano è l’italiano che ha guadagnato più posizioni (24) tra i primi 20 nel ranking ATP. Best ranking anche per Giulio Zeppieri (110, +23), che a Melbourne si è qualificato e ha raggiunto il secondo turno dove è andato avanti due set a zero contro il britannico Cameron Norrie, e per Matteo Gigante (155, +16).

– Foto Image –

(ITALPRESS).