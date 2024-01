Este: “Donne informate sui fatti” di Fruttero con il Gruppo di Lettura in Biblioteca Civica

Home Notizie “Donne informate sui fatti” di Fruttero con il Gruppo di Lettura in Biblioteca Civica

Prossimo incontro del Gruppo di Lettura della Biblioteca Civica di Este: martedì 27 febbraio, alle 21.00, presso la sede di Villa Dolfin Boldù.

Proposta del mese: “Donne informate sui fatti” di Carlo Fruttero (2006)

Otto donne. Ciascuna ha visto o sentito uno spicchio dei “fatti” in questione; ciascuna porta al lettore ciò che sa, o crede di sapere, o non sa di sapere, o finge di non sapere. Otto voci, incalzanti, divaganti, intenerite, rabbiose, pietose, che si susseguono, si intrecciano, si smentiscono lungo quella freccia che il narratore ha scagliato a partire dal cadavere di una misteriosa ragazza, “Milena la bellissima, Milena la santa santissima” (dice qualcuno acidamente di lei).

Misteriosa sul momento, perché dalla banca dati dell’Arma arriva in poche ore quanto serve all’inchiesta. Resta sospeso il perché: un truce delitto di malavita, forse. Una resa dei conti, una lezione. O forse un ingorgo più torbido, uno sbocco tortuosamente, crudelmente vendicativo, al più alto e insospettabile livello.

A Carlo Fruttero (1926-2012) nel 2010 fu assegnato il Premio Campiello alla carriera, dopo uno straordinario sodalizio artistico con Franco Lucentini (1920–2002); varie loro opere hanno avuto trasposizioni cinematografiche e televisive.

Cos’è un Gruppo di LetturaGdL?

E’ la condivisione di un libro (e poi di altri, via via), con approfondimento partecipato dei temi e delle emozioni. Non è “lettura di gruppo” (comunque in parte possibile): è uno strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

Si tratta di un gruppo informale e libero: nella scelta delle pubblicazioni e nell’organizzazione materiale, che “abita” la Biblioteca Civica di Este. Se ti va, partecipa al GdL della nostra Biblioteca!

Per info: Biblioteca Civica – Via A.Zanchi 17 – 35042 ESTE

tel. 0429 619044 e-mail: [email protected]

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.00; martedì e giovedì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.00

Precedenti proposte del Gruppo di Lettura:

2023: “Diario 1941-1943” di Etty Hillesum; “Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone (2022); “L’aleph” di Jorge Luis Borges (1949); “L’anno della lepre” di Arto Paasalinna (1975); Opere sulla “letteratura di fiume” per la Maratona regionale di lettura-Il Veneto legge 2023; “Cavalli selvaggi” (1992) di Corman McCarthy; “Il castello dei destini incrociati” di Italo Calvino (1969) nel centenario della nascita; “La madre” di Grazia Deledda (1920); “Tutto chiede salvezza” Daniele Mencarelli (2020); “La Mennulara” di Simonetta Agnello Hornby (2002); “Il prigioniero dell’interno 7” di Marco Presta (2022); “La notte”” di Elie Wiesel(1958).

2022: “Il viaggio dell’elefante” di Josè Saramago (2008); “Oliva Denaro” di Viola Ardone (2021); “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi (1994); “Un amore” di Dino Buzzati (1963, per “Il Veneto legge” 2022); “Nel guscio” di Ian McEwan (2017); “Pomo pero” di Luigi Meneghello (1974), nel Centenario della nascita dell’autore, “Il vino della solitudine” di Irène Némirovsky (1935); “Le otto montagne” di Paolo Cognetti (2016); “Nane Oca” di Giuliano Scabia (1992); “La camera azzurra” di Georges Simenon (1964)

2021: “Il viaggio di Elisabet” di Jostein Gaarder (1992); “Le voci di Marrakech” di Elias Canetti (1967); “I ragazzi della Nickel” di Colson Whitehead (2019); incontro con la scrittura di Mario Rigoni Stern, nel centenario della nascita (per “Il Veneto legge” 2021); A CIASCUNO IL SUO di Leonardo Sciascia (1966); L’EDUCAZIONE di Tara Westover (2018); GITA AL FARO di Virginia Woolf (1927); SE L’ACQUA RIDE di Paolo Malaguti (2020); IL VOLO DI GERIONE. VIAGGIO NEI LUOGHI DEL MALANIMO DI DANTE VERSO PADOVA di Giovanni Ponchio (2019); IL RICHIAMO DELLA FORESTA di Jack London (1904); LE NOSTRE ANIME DI NOTTE di Kent Haruf (2015)

2020: LACCI di Domenico Starnone (2014); I FIORI BLU di Raymond Queneau; IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee; IL PIU’ GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISTOCENE di Roy Lewis; A NOME TUO di Mauro Covacich; IL PROFUMO di Patrick Süskind; LA VITA DAVANTI A SÉ di Romain Gary

2019: MEMORIE DI UNA RAGAZZA PERBENE di Simone De Beauvoir; PNIN di Vladimir Nabokov; “M’illumino… di poesia”, serata in versi; Excursus sull’opera di Giovanni Comisso nel 50° della scomparsa per “Il Veneto legge”; IL FIUME SONO IO di Alessandro Tasinato; LA LETTRICE SCOMPARSA di Fabio Stassi; RESTO QUI di Marco Balzano; DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE di Francesca Diotallevi; STONER di John Williams; LA DONNA CHE UCCISE IL PRINCIPE di Francesco Selmin; MORIRE IN PRIMAVERA di Ralf Rothmann; SHOSHA di Isaac B. Singer

2018: LA SONATA A KREUTZER di Lev N. Tolstoj; ROSA CANDIDA di Audur Ava Olafsdòttir; LA CASA DELLE BELLE ADDORMENTATE di Yasunari Kawabata; UOMINI NUDI di Alicia Giménez-Bartlett; IL GIUDICE E IL SUO BOIA e LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt; L’ESTATA TORBIDA di Carlo Lucarelli; ULISSE DA BAGDAD di Eric-Emmanuel Schmitt; L’ARMINUTA di Donatella Di Pietrantonio; IL MARE NON BAGNA NAPOLI di Anna Maria Ortese; IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ di Sigmund Freud; LA STORIA DI MR. POLLY di Herbert G. Wells (2017, avvio del GdL)

E dall’autunno scorso ha ripreso l’attività anche il Gruppo di Lettura Ragazzi!

