Africa, Salvini “Dalle imprese italiane cantieri attivi per 12 mld”

ROMA (ITALPRESS) – “Puntiamo sulla qualità delle nostre imprese presenti in Africa da decenni, imprese italiane che oggi hanno cantieri attivi per oltre 12 miliardi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Vertice Italia-Africa.

“Questa giornata può essere un nuovo inizio, una cooperazione concreta nei fatti e non a parole. Il Governo italiano è infatti convinto che gli investimenti in infrastrutture continuino a rappresentare uno straordinario strumento di crescita economica, di sviluppo e di creazione di lavoro in tutti i territori”, ha sottolineato Salvini.

“Siamo quindi pronti a lavorare insieme per fare della cooperazione economica ed infrastrutturale un ponte per la crescita. Sono orgoglioso che questo governo stia lavorando, dopo 50 anni di tentativi, al ponte sullo stretto di Messina, nel cuore del Mediterraneo”.

