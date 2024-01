De Rossi “Salernitana tosta, ma la Roma va lì per vincere”

ROMA (ITALPRESS) – “La Salernitana oggettivamente ha avuto delle difficoltà, ma giocheremo a casa loro che sono in lotta per la salvezza e vorranno ottimizzare al meglio i punti a disposizione. Non ho mai giocato a Salerno e sono curioso, perchè da fuori mi sembra uno stadio e una tifoseria emozionante che gli darà sicuramente una spinta in più. Peccato che non possa essere la stessa cosa per noi che saremo privi dei nostri sostenitori, ma giocheremo anche per loro. Inzaghi è un buon allenatore che allena una squadra con qualità, soprattutto nel reparto avanzato. Sarà una partita difficile e non avrei mai pensato di trovare i granata così in basso. Meritavano sicuramente qualcosa di più e le recenti prestazioni, soprattutto con le grandi, lo hanno dimostrato. Noi siamo consapevoli della nostra forza e andiamo lì per vincere”. Queste le parole di Daniele De Rossi, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Salernitana.

“Dybala si è allenato al 100% con gli altri e lo vedo più brillante, Huijsen credo che stia bene e penso partirà con noi, mentre Mancini sta molto meglio, non si era mai allenato con noi ma si è buttato nella mischia con l’entusiasmo giusto. Aouar è in forma nonostante i tanti spostamenti degli ultimi giorni, però è attivo e ha giocato pochi giorni fa, è pronto per giocare” annuncia Daniele De Rossi. Il tecnico si è poi soffermato sui lungodegenti, sottolineando come “Smalling si sta allenando insieme a Renato Sanches e Kumbulla. Stanno facendo il loro percorso e noi li stiamo monitorando. Io stesso li vedo in allenamento e mi sembrano sciolti, quindi vedremo di settimana in settimana. Penso che già dalla prossima torneranno ad allenarsi con i compagni, ma non posso dare una data per il loro ritorno”.

Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).