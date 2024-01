Equamente al lavoro: un convegno sulla parità retributiva e la legge Regionale

Parità di genere nel lavoro: questo il focus del convegno che si è svolto questa mattina nella sala del Consiglio provinciale di Palazzo Santo Stefano a Padova e che rientra tra le iniziative di Equamente al Lavoro, campagna della Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Lavoro per la promozione della parità retributiva.

Organizzato grazie al supporto della Consigliera di Parità di Padova e con il patrocinio della Provincia di Padova (il convegno ha ricevuto i saluti istituzionali della Consigliera Provinciale Katia Maccarrone) e del Comune di Padova, l’incontro rappresenta la seconda tappa di una serie di incontri, uno per provincia del territorio regionale veneto, che sono in programma fino a giugno 2024. Obiettivo delle numerose iniziative la riflessione e, soprattutto, la promozione della parità retributiva tra uomo e donna come previsto dalla Legge Regionale 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità", approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 15 febbraio 2022.

(Provincia di Padova)