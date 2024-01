Consegnato a Citta della Speranza e Casa Sichem il ricavato della casetta Natalizia a Bassano del Grappa

Come da lunga tradizione, anche quest’anno, nei weekend delle quattro settimane di dicembre, il rione di Borgo Leon – grazie alla collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale – ha ospitato la casetta natalizia per raccogliere fondi a scopo benefico. Sono due associazioni le associazioni sostenute: Fondazione Città della Speranza Onlus (la struttura dedicata alla ricerca scientifica e alla cura dei bambini affetti da tumori e malattie ematologiche) e Associazione Casa Sichem (la casa-rifugio per donne vittime di abusi e i loro figli). Dodici sono i commercianti che hanno sostenuto l’iniziativa, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto commerciale dell’area di Bassano del Grappa, contribuendo al totale finanziamento per il noleggio stagionale della struttura in legno. La gestione delle vendite è stata portata avanti dai volontari della “Brigata Valsugana”, club di tifosi del Vicenza Calcio. Il tutto è stato coronato dal patrocinio del Comune di Bassano del Grappa. L’iniziativa è riuscita a raccogliere un totale di 3.526€: rispettivamente 2.276€ ricavati dalla vendita dei panettoni, ciclamini e stelle di Natale marchiati “Città della speranza” e devoluti alla stessa associazione (a cui si aggiungono 300€ donati da “Brigata Valsugana” e raccolti dalla campagna di tesseramento del club del 2024), mentre i restanti 950€ provenienti dalla vendita di altri prodotti da parte della casetta – sotto forma di offerta libera – sono stati devoluti all’Associazione “Casa Sichem”).

“Sarebbe stato difficilissimo – commenta Maurizio Ferronato, il rappresentante di Confeserecenti e dei commercianti di Borgo Leon – gestire l’iniziativa in concomitanza con il periodo natalizio senza i volontari. Gli appartenenti alla “Brigata Valsugana” hanno reso un servizio impeccabile ai commercianti, permettendogli di continuare a lavorare nei rispettivi negozi, mentre loro svolgevano le mansioni all’interne della casetta. La collaborazione e la disponibilità di tutti i coinvolti confermano quanto l’iniziativa stia a cuore alla comunità”.

“Appoggiamo con interesse questa iniziativa di valore già da qualche anno – dichiara Flavio Convento, vicepresidente di Confesercenti del Veneto Centrale. Le attività, oltre ad avere un valore economico per i centri urbani e a renderli vivi, sono anche un presidio sociale per le comunità e azioni come questa lo dimostrano. In questa zona della città i commercianti hanno dimostrato diverse volte la loro vicinanza al territorio e la capacità di fare squadra, sostenendosi tra di loro e contribuendo al miglioramento generale della comunità stessa”

Venerdì 26 gennaio 2024, nella Sala del Consiglio del Comune di Bassano del Grappa sono state consegnati gli assegni relativi agli importi raccolti durante il mese di dicembre.

(Confesercenti Veneto Centrale)