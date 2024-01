Klopp annuncia addio al Liverpool “Sono a corto di energie”

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jurgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool alla fine della stagione in corso. Dopo aver guidato i Reds verso la finale di Wembley di Coppa di Lega inglese mercoledì sera, il 56enne allenatore tedesco continuerà a supervisionare le ultime partite della stagione prima di calare il sipario su un glorioso ‘regnò manageriale durato otto anni e mezzo. A fine stagione lasceranno Anfield anche gli assistenti allenatori Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, così come l’allenatore sviluppo elite Vitor Matos. Confermando la sua decisione a Liverpoolfc.com, Klopp ha sottolineato che “posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo fare”. “Il fatto è che sono a corto di energie – prosegue l’ex mister del Dortmund – Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, non potevo continuare per sempre”. Con Klopp, nominato allenatore del Liverpool l’8 ottobre 2015, Reds hanno vinto Champions League, Premier League, Mondiale per Club, FA Cup, Coppa di Lega e Supercoppa UEFA, oltre all’FA Community Shield. “L’avevo detto al club già a novembre – ha svelato ancora Klopp – La scorsa stagione è stata molto difficile e in altri club ci sarebbe stato un addio. Questo non è successo qui, ovviamente, e per me è stato super importante poter aiutare a riportare questa squadra sui giusti binari”. Binari che il Liverpool deve ancora percorrere prima di una stagione affatto conclusa per le ambizioni dei Reds.

